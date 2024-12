GHISOLFI: “Vogliamo migliorare la squadra in 2-3 ruoli. Dybala? Nessuna offerta per lui, in caso valuteremo”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Sampdoria.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sull’ottavo di finale di Coppa Italia che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Sulla Roma.

“Non stiamo facendo un buon campionato, siamo in ritardo sui nostri obiettivi e questo dà più importanza alle coppe. Vogliamo giocare con grande aggressività, cosa che non si è vista a Como”.

Dybala è sul mercato?

“Vogliamo migliorare la squadra in 2-3 posizioni, ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare le cose tanto per farle, chi arriva sarà un miglioramento. Su Dybala, è l’inizio del mercato, sono rumors, conosciamo la sua importanza per la squadra e il suo umore. Se arriva qualche offerta la valuteremo, ma per ora non è arrivato niente”.

Sull’allenatore del futuro.

“Non faremo un annuncio per capodanno (ride, ndr.). Non vogliamo aspettare sei mesi, vogliamo anticipare, ma anche prenderci il tempo per fare la scelta giusta. Valutiamo profili italiani e non, ma la conoscenza della Serie A sarà un fattore importante”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!