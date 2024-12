(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA: 3-0 (9′, 19′ Dovbyk, 24′ Baldanzi). Al via la ripresa!

AS ROMA NEWS – Comincia la Coppa Italia 2024/2025 per la Roma di Ranieri, che dopo le delusioni in campionato spera stasera di battere la Sampdoria negli ottavi di finale e guadagnarsi il pass per il prossimo turno, con il Milan ad attendere la rivale ai quarti.

I doriani, compagine che milita in Serie B, stanno vivendo una stagione piuttosto travagliata e al momento occupano la sestultima posizione nella serie cadetta, in piena lotta per non retrocedere. Sulla carta l’impegno dei giallorossi sembra agevole, ma visti gli ultimi risultati (e quelli delle scorse edizioni della Coppa Italia) non si può dare nulla per scontato.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Al via la ripresa. Nessun cambio nella Roma, nella Samp invece due cambi.

PRIMO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO: Roma avanti 3 a 0 dopo una frazione senza storia. I giallorossi chiudono il discorso qualificazione in 24 minuti grazie alla doppietta di Dovbyk e la rete di Baldanzi. Sampdoria troppo modesta per reggere il confronto.

41′ – Bella sponda di Saelemaekers per il sinistro di Dovbyk, palla deviata in angolo.

37′ – Pasticcio di Ryan con i piedi nel tentativo di allontanare una palla in area, la Samp non ne approfitta.

24′ – GOOOOOOOOL!! BALDANZI!!! Gran palla di Paredes per l’inserimento di Baldanzi che parte dalla trequarti, si accentra e calcia angolato non dando scampo al portiere avversario! Partita già chiusa dopo un quarto di gara!

19′ – GOOOOOOL!! DOVBYK!! Altro cross dalla destra di Saelemaekers per il taglio di Dovbyk, Meulensteen nel tentativo di anticipare l’ucraino interviene goffamente e manda la palla sulla traversa, la sfera torna sulla testa del centravanti giallorosso che comodamente deposita in rete!

14′ – OCCASIONE ROMA! Tiro potentissimo di Saelemaekers che finisce di poco sopra la traversa!

9′ – GOOOOOL!! DOVBYK!! Gran cross dalla destra di Saelemaekers che trova il taglio perfetto in area di Artem Dovbyk che col sinistro la manda all’angolino!

4′ – OCCASIONE ROMA! Baldanzi in area rientra sul destro e calcia a incrociare, respinge Vismara!

0′ – Fischio dell’arbitro, al via il match!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:20 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria: Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Akinsanmiro, Yeper, Vieira; Borini, Leonardi, Pedrola.

Ore 19:55 – La Roma comunica ufficialmente il suo undici: esordio per Ryan tra i pali, spazio a Zalewski e Baldanzi, in attacco torna Dovbyk dal 1′.



Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Baldanzi, Zalewski; Dovbyk.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima rigido nella Capitale. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazioni dei due allenatori.

ROMA-SAMPDORIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Baldanzi, Zalewski; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: Svilar, Marin, Sangaré, Saud, Dahl, Le Fée, Pellegrini, Soulé, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Akinsanmiro, Yeper, Vieira; Borini, Leonardi, Pedrola. All.: Semplici.

A disp.: –

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Rossi C. – Palermo. IV uomo: Doveri. VAR: Maggioni. AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!