ROMA-SAMPDORIA 4-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte senza affanni la Sampdoria per 4 a 1 e si regala il passaggio del turno in Coppa Italia: a segno Dovbyk con una doppietta, Baldanzi e Shomurodov.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i doriani nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia:

Ryan 6 – Nel primo tempo si vede solo per un goffo rinvio con i piedi. Nella ripresa viene battuto incolpevolmente da Yepes. Troppo poco per giudicare.

Celik 6 – Gioca terzino destro di una inedita difesa a quattro, tante discese ma nessuna di questa vincente.

Ndicka 6,5 – Gioca senza affanni, comandando con calma la difesa.

Hermoso 5 – Gli attaccanti avversari sono davvero poca cosa, ma lui ogni tanto va ugualmente in affanno. Dormita colossale in occasione del gol di Yepes.

Angelino 6,5 – Primo tempo col freno a mano più tirato, sgasa nella ripresa dove confeziona un gran bell’assist per Shomurodov.

Saelemaekers 7 – Tra i migliori in campo. Dispensa cross di qualità che non si vedevano da tempo. Dal 63′ Soulè 6,5 – Un incrocio dei pali colpito e un assist non sfruttato da Dovbyk. Positivo, ma sfortunato.

Pisilli 6 – Meno appariscente quando gioca nel ruolo di centrale di un centrocampo a due, ma comunque efficace. Dal 63′ Le Fee 5,5 – Ancora qualche errore di troppo a centrocampo.

Paredes 6,5 – Si conferma regista prezioso in una squadra come questa. Bello il passaggio smarcante che innesca Baldanzi in occasione del terzo gol giallorosso. Dal 70′ Pellegrini 6 – Si nota poco.

Zalewski 6 – Incide poco, poteva sfruttare meglio l’occasione. Dal 70′ Dahl 6 – Ha poco tempo per mettersi in mostra. Volenteroso, ma un pizzico impreciso nei pochi palloni dove poteva farsi notare.

Baldanzi 6,5 – Segna un bel gol, approfittando della totale assenza di marcature della retroguardia doriana. Negli spazi ci va a nozze. Un po’ troppo leggerino nei contrasti.

Dovbyk 7 – Si sblocca con due reti che confermano il suo buon fiuto del gol se servito in maniera appropriata. Nella ripresa però fallisce un gol non troppo difficile con un sinistro un po’ morbido. Dal 77′ Shomurodov 7 – Entra e segna un bel gol che chiude definitivamente il match.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – Vittoria senza storia contro un’avversaria decisamente alla portata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!