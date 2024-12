BALDANZI: “Non stavo giocando tanto, sono felice di essermi messo in mostra e di aver passato il turno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sampdoria. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico:

Hai atteso il tuo momento e stasera hai ripagato alla grande.

“Sono molto felice, era un periodo che non stavo giocando tanto. Avevo voglia di giocare e fare bene. Sono felice di essermi messo in mostra e di aver passato il turno, vogliamo fare bene in questa coppa”.

È la risposta alla prestazione di Como?

“Abbiamo fatto male e ci tenevamo a rispondere. Volevamo fare bene davanti ai nostri tifosi, se lo meritano e lo meritavamo anche noi”.

