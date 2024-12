SAELEMAEKERS: “E’ stata dura tornare dall’infortunio, ho lavorato tanto. Col Milan sfida speciale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexis Saelemaekers parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sampdoria. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico:

Due assist per Dovbyk, sei tornato alla grande.

“Come ho già detto, ho lavorato tanto, è stato difficile. Ma grazie al supporto del club e alla mia famiglia ora sto bene. Questo è l’importante. Poi c’è la vittoria che abbiamo avuto e che volevamo ottenere”.

Adesso il Milan ai quarti, una sfida per te significativa.

“Penso che sia sempre speciale tornare dove si ha giocato in precedenza, tra l’altro è stata la prima squadra in Italia. Ma ora testa alle prossime partite, dobbiamo continuare a lavorare bene come oggi”.

