SEMPLICI: “Roma squadra superiore alla nostra, abbiamo usato questa sfida per sistemarci in campionato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Che segnali ha ricevuto?

“Oggi ho sfruttato questa gara, anche se ci tenevamo a ben figurare, per vedere la squadra visto che 3-4 giocatori non giocavano da tanto. Nei primi 30’ abbiamo cambiato modulo e non stavamo facendo bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto buone cose, giocato discretamente. Chiaro che avevamo una squadra superiore di fronte e dobbiamo usare questa sfida per sistemarci in campionato”.

Pensa di avere una rosa competitiva?

“Nel reparto difensivo siamo in difficoltà per infortuni. Ho messo centrale un centrocampista e Venuti ha fatto il terzo centrale. Ci sono adattamenti ed è chiaro che in questo frangente tocca tenere botta, da qua a fine dicembre dovrò anche valutare i giocatori a disposizione”.