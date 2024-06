Ghisolfi vuole fare cassa in Premier: così il budget Roma può triplicare

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Florent Ghisolfi sembra intenzionato a ingrossare di parecchio il budget a disposizione per il mercato tramite le cessioni. E per riuscirci punta dritto in Premier, il posto migliore dove trovare acquirenti disposti a spendere grosse somme per la compravendita dei giocatori.

In vetrina ci sono Tammy Abraham, Edoardo Bove e Nicola Zalewski. Il primo, nonostante l’infortunio, sembra avere ancora diversi estimatori in Inghilterra: la Roma ha fissato il prezzo intorno ai 25-30 milioni di euro. Ghisolfi è convinto di riuscire a vendere, e bene, l’attaccante che a bilancio ora ha un valore di 16 milioni: una cessione sopra quella cifra permetterebbe alla Roma una plusvalenza.

Ma è soprattutto con i prodotti del vivaio che il ds francese punta a fare cassa: per questo ha dato mandato alla potente agente Kia Joorabchian di trovare acquirenti in Premier per Edoardo Bove e Nicola Zalewski. Ghisolfi ha fissato il prezzo del centrocampista in 20 milioni di euro, mentre per l’esterno polacco la richiesta è di poco inferiore.

Se la Roma riuscisse a piazzare tutti e tre i giocatori, potrebbe ricavare circa 55-60 milioni di euro, soldi che andrebbero ad aggiungersi ai 30 milioni stanziati dai Friedkin come budget per il mercato, andando di fatto a triplicare il portafoglio a disposizione di Ghisolfi per il mercato in entrata. Soldi che poi il ds dovrà utilizzare con sapienza per investire su una rosa da ritoccare pesantemente in almeno 4 o 5 ruoli.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

