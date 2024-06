Roma, Bove e Belotti per arrivare a Bellanova. Ma a destra Ghisolfi punta Vanderson

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Ghisolfi accelera sulle cessioni per poi essere finalmente operativo sul mercato in entrata. Il ds spera di riuscire a piazzare Andrea Belotti entro il 30 giugno, permettendo al club di fare quei 5 milioni di plusvalenza secca che sarebbero importanti per sistemare il bilancio.

Roma e Como hanno raggiunto un accordo per il passaggio del Gallo alla corte di Fabregas, ma l’attaccante tentenna: vorrebbe la Fiorentina, che però gli ha fatto sapere di avere altri piani. Altre proposte allettanti, specie in Serie A, non sembrano esserci all’orizzonte. E la sua voglia di vestire la maglia di un club che giochi le coppe sembra difficilmente realizzabile. Per questo a Trigoria c’è un cauto ottimismo sul fatto che alla fine l’ex centravanti del Torino accetti la destinazione lombarda.

La Roma però vorrebbe riuscire a concludere entro la fine del mese un’altra cessione che possa permettere una corposa plusvalenza, quella di Edoardo Bove in Premier League. Il giocatore resterebbe volentieri in giallorosso, ma le esigenze del club sono diverse: con De Rossi non sembra essere scattato il feeling, e Ghisolfi è pronto a sacrificarlo sul mercato per ricavare 18 milioni di euro, soldi che permetterebbero al ds di poter regalare al tecnico i primi colpi richiesti. Occhio all’Everton, che sta per passare sotto il controllo dei Friedkin: potrebbe essere il primo di tanti affari tra i due club.

Su tutti quello del terzino destro, una delle priorità nella rosa romanista: la trattativa con il Torino per Bellanova non è ancora cominciata, ma le parti si stanno annusando. La Roma ha già in mano l’ok del calciatore al trasferimento, ma deve trovare argomenti convincenti per fare breccia nel cuore di Cairo, che valuta 22 milioni il suo terzino.

Ecco perchè Ghisolfi si tiene aperte più soluzioni in Francia. Oltre a Guela Douè e Tiago Santos, due giocatori più avvicinabili per costi sia di cartellino che di stipendio, il ds giallorosso sta valutando anche il nome di Vanderson del Monaco: terzino brasiliano di 22 anni, è un esterno a tutta fascia di grande prospettiva. In questo caso però servirebbe un investimento alla Bellanova: il giocatore guadagna 2 milioni di euro ed è valutato 20 milioni dal club francese.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero

