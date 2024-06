Llorente aspetta la Roma ma vuole un acquisto a titolo definitivo. L’agente di Spinazzola a Trigoria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Giorni caldissimi per Florent Ghisolfi, che deve prendere una serie di decisioni importanti in casa giallorossa: tra i temi da risolvere c’è quello legato al futuro in giallorosso di Diego Llorente, tornato al Leeds essendo scaduto il prestito alla Roma.

De Rossi lo tratterrebbe volentieri a Trigoria, ma il direttore sportivo deve fare attente valutazioni: oltre a Mancini, Ndicka e Smalling, ora nella batteria dei centrali è tornato anche Kumbulla e per questo motivo aggiungere anche Llorente in un reparto al completo non rappresenta una priorità per la Roma. Llorente, tra l’altro, spinge per essere acquistato a titolo definitivo e non vedrebbe di buon occhio un nuovo prestito, soluzione praticabile che invece stuzzica il ds.

La situazione è al momento di stallo: nei piani del club c’è la volontà di cedere sia Kumbulla che Smalling per sistemare il reparto arretrato con gli acquisti di Llorente e Hummels, ma il gioco a incastri è decisamente complicato. Soprattutto perchè sia per il centrale albanese che per quello inglese non sono al momento pervenute offerte sulla scrivania di Ghisolfi.

Altra situazione ancora non del tutto definita è quella legata a Leonardo Spinazzola: la Roma ha scelto di non rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo. Al momento il terzino, 31 anni, non ha in mano alcuna proposta concreta: nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse di Napoli e Juventus, ma al momento non c’è nulla. Ecco perchè non è del tutto da escludere un ritorno di fiamma con i giallorossi.

Ieri l’agente del calciatore era segnalato a Trigoria per incontrare Ghisolfi: se il terzino fosse disposto a ridursi drasticamente l’ingaggio, non è impossibile che il matrimonio possa ancora continuare insieme. La Roma sul mercato ha diverse priorità da risolvere, e al momento in rosa c’è solo Angelino come terzino sinistro. Servirebbe investire dunque anche su un altro esterno su quella fascia, ma il budget a disposizione di Ghisolfi non è infinito.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!