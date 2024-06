La Roma fa sul serio con Riquelme: offerti 20 milioni all’Atletico Madrid, trattativa aperta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma fa sul serio per Rodrigo Riquelme, 24 anni, attaccante spagnolo dell’Altetico Madrid. Nome su cui sta spingendo da ieri il Corriere dello Sport, che oggi titola in prima pagina: “C’è l’offerta della Roma, trattativa aperta”.

L’ala sinistra dei Colchoneros è diventata l’obiettivo dei giallorossi dopo le difficoltà, almeno immediate, ad arrivare a dama con Federico Chiesa. Così dopo aver analizzato i tanti profili nella lista studiata da Ghisolfi, quello su cui i giallorossi stanno convergendo è Riquelme. Tanto da andare oltre al semplice gradimento.

La Roma, rivela il Corriere dello Sport, non solo ha avviato i contatti con gli agenti di Riquelme, ma li ha anche intensificati negli ultimi giorni per avere la loro totale disponibilità al trasferimento. Rodrigo ha aperto alla coppia Souloukou-Ghisolfi che sta lavorando sull’operazione. L’idea di giocare in Serie A lo intriga. Ora però è cominciata la parte più difficile, e cioè la trattativa con l’Atletico Madrid.

Al momento la distanza tra i due club è abbondante, di circa una decina di milioni. Gli spagnoli chiedono 30 milioni per lasciar andare l’esterno di sinistra, la Roma al momento non è andata oltre i 20 milioni circa: un chiaro momento di strategia e di studio tra le parti, anche per capire quanto si potrà tirare la corda sul prezzo.

Di certo l’operazione è facilitata dall’ingaggio molto basso del ragazzo che all’Atletico Madrid percepisce 800 mila euro e che in giallorosso andrebbe a guadagnare non più di 1,5 milioni, almeno inizialmente. Per questo motivo il margine per investire sul cartellino è più ampio rispetto, ad esempio, all’operazione Chiesa, e non è escluso che le parti non possano raggiungere un accordo sui 25-28 milioni più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!