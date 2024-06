“ON AIR!” – PRUZZO: “20 milioni per Riquelme? Ci rinuncio…”, FERRAZZA: “Spinazzola rinnova? Se resta anche Karsdorp diventa imbarazzante”, PES: “Belotti al Como alla fine si farà”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Benfica ha chiuso per Pavlidis, magari se gli avanza Marcos Leonardo potrebbe cederlo alla Roma…a me piace Marcos Leonardo, mentirei se dicessi di averlo visto giocare in Brasile, ma le referenze che arrivavano dal Sudamerica erano ottime. Lui ha segnato anche al Benfica, ha fatto 7 gol in 14 spezzoni di partita… Vanderson? Costa 25 milioni, secondo me è un nome destinato a durare poco in chiave Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per l’attacco della Roma io avrei preso Guirassy, ma a quanto pare lo sta per prendere il Borussia Dortmund…O anche Morata. Omorodion? Non mi entusiasma… Chi andrei a prendere dall’Europeo per la Roma? Ieri con la Germania ho visto un ragazzo dello Stoccarda (Chirs Furich, ndr), un esterno sinistro, in 25 minuti ha dimostrato che qualità che ha, secondo me ha delle doti su cui bisogna fare molta attenzione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Napoli vuole gli stessi giocatori nostri: prima Hummels, ora Chiesa…il problema è che loro c’hanno soldi. Kvaratstkhelia alla Roma? Non possiamo prendere in giro la gente… Quest’anno è davvero difficile capire quello che sta succedendo. I giornali avranno scritto 50 nomi, è quasi impossibile capire…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il fatto che Conte voglia Chiesa mi fa valutare ancora di più il giocatore. Se un allenatore così lo vuole con questa forza…spero che la Roma riesca a portarlo a Trigoria e a battere la concorrenza del Napoli… Leggo di un interessamento dell’Everton per Bove: mettiamo che alla fine venisse valutato 30 milioni di euro, che è eccessiva come valutazione, questa operazione si può fare o no? Perchè la Uefa controllerà su eventuali plusvalenze… Leggo che De Rossi ieri ha incontrato l’agente di Spinazzola: anche l’anno prossimo giochiamo con lui e Angelino, non se ne esce. Se resta pure Karsdorp diventa imbarazzante…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Oltre a Hummels e Chiesa, il Napoli è interessato anche a Vanderson, che è il terzino del Monaco su cui sembra esserci anche la Roma. Valentin Carboni? A meno di 25-30 milioni l’Inter non lo cede, vuole farci cassa. Se però ci punta anche l’Atalanta, mi sembra complicato per la Roma come obiettivo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le notizie di mercato latitano, purtroppo l’Europeo non aiuta: come per Chiesa, anche per altri calciatori ogni discorso è rinviato a dopo l’Europeo. Questo vale anche per Zalewski, che ha iniziato male la sua avventura in Germania, ma su questo non avevamo dubbi… Su Belotti al Como, io penso che si farà. Se ti cercano solo Como e Parma, non puoi pretendere di giocare le coppe. Il Como fra l’altro è un club in crescita. La Roma incasserà tra i 4,5 e i 5 milioni… E’ un mercato a incastri, è in salita. La Roma deve sistemare le due cessioni di Bove e Belotti, poi si deciderà sul resto. Gli investimenti più importanti andranno fatti su terzino destro, centrocampista e attaccante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma dei Friedkin ha tagliato i ponti con gli uomini della precedente proprietà, e per questo penso che non si sia nemmeno interpellato Massara. Per me sarebbe stato un ottimo ds, e lui sarebbe tornato molto volentieri alla Roma dove ha lasciato un pezzo di cuore. Spero che Ghisolfi sia fantastico, so che ha incontrato agenti di calciatori della Roma e lo hanno descritto come una persona molto a modo, ma un po’ spaesato…ma penso sia normale, è che se io dovessi andare a fare il giornalista a Tours…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Frattesi e Scamacca hanno una grande intesa, è un peccato non averli entrambi qui alla Roma, ma è una cosa che può dire anche la Lazio…nascono tutti e due nel settore giovanile della Lazio. Peccato che la Roma non sia riuscita a trattenerli…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Offerta della Roma per Riquelme? Io ci rinuncio…ci sono così tante ipotesi in piedi che non riesco a capire qual è il punto di ripartenza. Spero vengano presi 2-3 giocatori forti. La Roma al momento è una squadra da quinto o sesto posto, devi trovare tre titolari che ti portino al quarto posto e l’impresa non è facile. Quando ti esce Lukaku lì davanti, che è uno che ti garantisce 20 gol a stagione, devi prendere un altro elemento. E poi almeno altri due o tre titolari…I 30mila abbonati? C’è fiducia incondizionata, credo sia un segnale anche per la società che deve alzare il livello della squadra…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma deve iniziare dal centravanti, è importante sapere chi ci sarà in attacco. L’importante è che venga fatta una buona squadra. Bisogna consegnare a De Rossi un attaccante di livello, non importa se ora o tra due mesi…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!