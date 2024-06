Stessa coppa e medesima proprietà: la Uefa blocca il trasferimento di Todibo dal Nizza al Manchester United

ALTRE NOTIZIE – Jean-Clair Todibo sembrava a un passo dal Manchester United ma l’affare è saltato. Il passaggio del 24enne francese dal Nizza ai Red Devils è stato infatti bloccato dalla Uefa.

L’accordo che era stato raggiunto dalle parti è “fuori regola”: Nizza e Manchester United hanno la stessa proprietà, ovvero il gruppo Ineos, e la prossima stagione giocheranno entrambe la Europa League.

Per la Uefa non possono esserci trasferimenti di giocatori tra società con medesima proprietà che giocano nella stessa competizione. Saltato quindi questo passaggio il nome di Todibo potrebbe tornare di moda in casa Milan.