Di Canio: “Mourinho è già diventato un ultrà del Fenerbahce. La Roma come la Lazio, non è in grado di fare una squadra da Champions”

AS ROMA NEWS – Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e attualmente opinionista per Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, per parlare delle strategie della sua ex squadra ma anche di altro.

Sull’arrivo di Baroni sulla panchina biancoceleste: “Ottimo lavoratore e splendida persona, ma è un chiaro ridimensionamento. Sarri poteva pretendere giocatori, Baroni indicherà le sue necessità ma non potrà comandare. Indicherà tre nomi ma riceverà sempre il terzo, se gli andrà bene. Per Baroni la Lazio è come il Real Madrid: si giocherà le sue carte che non saranno mai assi di cuori. Proprio nel momento in cui allo stadio erano tornati 40-45 mila tifosi, ecco il solito passo indietro“.

Stoccate per Mourinho: “E’ già diventato un ultrà del Fenerbahce, doppia sciarpa al collo e via, alla raccolta dei suoi nuovi tifosi. E’ un uomo che ha bisogno delle attenzioni della gente, diverso da quello che vinceva tutto fino al 2017, quando è iniziato il suo cambiamento. Ha collezionato licenziamenti”.

Su De Rossi: “Con lui la Roma si è messa a giocare a pallone. Ma ora ci vuole la conferma e come la Lazio anche il club giallorosso non mi sembra che sia in grado di costruire una squadra da primi quattro posti. Ha fallito la Champions di poco e non ci sarà più Lukaku”.

Fonte: Il Messaggero

