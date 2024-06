Calciomercato Roma, resta viva la pista Retegui: giallorossi pronti al sorpasso sulla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mateo Retegui, attaccante italo-argentino di 25 anni, resta un nome da seguire con grande attenzione in chiave Roma. I giallorossi sono alla ricerca di due centravanti su cui investire nel corso del prossimo mercato considerando le cessioni di Belotti e Abraham.

Stando a quanto racconta in questi minuti Sky Sport, il centravanti del Genoa, attualmente impegnato con la nazionale azzurra di Spalletti agli Europei, è un obiettivo di Ghisolfi e De Rossi per rimpiazzare Abraham al centro dell’attacco. Su Retegui c’è anche la Fiorentina, ma i giallorossi sono pronti al sorpasso.

Il Genoa però valuta il proprio centravanti 20 milioni di euro e per questo i giallorossi dovrebbero rintracciare risorse economiche dal mercato delle cessioni. Per abbassare il prezzo richiesto dai liguri, Ghisolfi sta pensando di inserire una contropartita gradita ai rossoblù tra i calciatori che non sono considerati indispensabili al nuovo corso romanista.

Mateo Retegui, 25 anni, è stato prelevato dal Tigre lo scorso luglio con il Genoa che ha pagato 15 milioni di euro il suo cartellino. Alla sua prima stagione in Italia, l’oriundo ha realizzato 7 gol in 29 presenze con la maglia dei liguri.

Fonte: Sky Sport

