Dybala ancora positivo al Coronavirus dopo 40 giorni

ALTRE NOTIZIE – Proprio nel momento in cui il Governo italiano è chiamato a decidere se permettere alla Serie A di tornare ad allenarsi e, conseguentemente, a riprendere la stagione, arriva, dalla Spagna, una notizia che non aiuta di certo chi vorrebbe la ripartenza.

Secondo quanto dichiarato da Josep Pedredol, presentatore de El Chiringuito de Jugones, l’argentino Paulo Dybala sarebbe risultato di nuovo positivo al Covid-19. Una notizia che, se confermata, complicherebbe i piani della stessa Joya e, soprattutto della Juventus. Lo stesso Josep Pedredol sottolinea come Paulo Dybala sarebbe alla quarta positività al virus nel giro di un mese e mezzo.

L’argentino sarebbe così costretto a restare in quarantena. L’ennesimo stand-by in attesa di uscire dall’incubo. Anche Sky Sport conferma l’indiscrezione: l’attaccante argentino non è ancora guarito a distanza di quasi 40 giorni, anche se non ha sintomi e resta in isolamento domiciliare.