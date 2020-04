Pedro e le conferme, è la Roma di Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il mercato che vorrebbe Fonseca. Il tecnico portoghese ha cercato, in questi mesi di quarantena, di rimanere a contatto col gruppo e sopratutto con il futuro della Roma studiando eventuali mosse tattiche e varie soluzioni possibili alla ripresa, racconta oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Considera imprescindibili per questa rosa quattro giocatori: Zaniolo, Pellegrini, Smalling e Mkhitaryan. Gli ultimi due sono in prestito e potrebbero tornare a casa tra non molto. Fonseca è convinto che serva un giocatore importante sulle fasce e considera tale Pedro, che a giugno si svincola dal Chelsea.

Nonostante i quasi 33 anni per il tecnico portoghese può fare la differenza, e allora la palla passa a Petrachi. Allo spagnolo è stato offerto un contratto da tre milioni a stagione. Il club giallorosso non smette di seguire invece neanche i tre brasiliani dello Shakhtar, anche loro oggetto del desiderio di Fonseca. Si tratta di Taison, Ismaily e Marcos Antonio.

Fonte: Corriere dello Sport