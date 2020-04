“ON AIR!” – LO MONACO: “Senza gente allo stadio è la morte del calcio”, FOCOLARI: “Spadafora? Siamo guidati da gente che non sa fare nulla”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ha vinto Malagò”, CORSI: “Governo nel caos, ma davanti c’è una situazione mai vista”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Secondo me Fonseca stamattina, intervenendo qui, ha conquistato tanti tifosi…ho ricevuto un sacco di messaggi di gente che è rimasta colpita dalla sue parole. In tanti, giornali e radio, si lamenteranno perchè è intervenuto qui e non da altre parti…fatevi due domande del perchè…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport di Zazzaroni sta portando una battaglia avanti per ricominciare il campionato, per carità può anche farlo, ma non scrivendo le cavolate che scrive…non si dovrebbero scrivere certe bugie. Il governo sta facendo un casino che non finisce più perchè sta succedendo qualcosa mai vista prima… Il decreto Conte ha delle falle che se era una barca affondava dopo un quarto d’ora, ma c’è da dire che ci sono gli economisti che spingono da una parte, gli scienziati che dall’altra ti dicono che se riapri succede il pandemonio… Conte non è uno statista, è carino, belloccio, ma non è uno statista….”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Si può andare a trovare il cugino, lo zio, il fidanzato, ma non si può andare a trovare l’amico…e non si capisce il perchè! O si può o non si può! Si poteva dire che era possibile andare a trovare le persone a cui teniamo, stando attenti e limitando al massimo queste visite…Punto. E invece no: il cugino, il nonno, il fidanzato stabile…roba che se ti ferma il carabiniere ti deve chiedere se la relazione è stabile…ma ci rendiamo conto…ma vi sembra normale? Ma fatti i caz*i tuoi!…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Faccio l’avvocato del diavolo, e cerco di mettermi nei panni del decisore… La complessità della norma richiede, purtroppo, un’eccesso di normazione…Io sono per riaprire tutto, senza fare tutte queste specifiche… Però se pensiamo al perchè si può andare a trovare il parente ma non l’amico, questa cosa ha una ragione ed è quella di continuare a dire ai cittadini che la regola è stare a casa e l’eccezione è quella di uscire… Il carabiniere che ti chiede se la relazione è stabile? Non può farsi i caz*i suoi, perchè parliamo di una pandemia!… Non succede negli altri paesi europei? Guardate che la Francia nel giro di 24 ore ha detto che si riaprivano le scuole per poi fare marcia indietro…la Francia, non il Burkina Faso…”

David Rossi (Roma Radio): “La verità è che di questo virus non sanno nulla, non sanno come andranno le cose, e per questo bisogna fare delle prove… Questa è l’unica cosa seria che si può dire in questo momento…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Ma cosa pensate che ci sia di diverso uscire il 4 maggio o il 18 maggio… Ma allora è meglio dire no. Non possiamo stare qui ad aspettare una risposta, allora meglio un no dell’incertezza perenne… Qua bisogna andare avanti, e si sta ignorando l’impatto psicologico dovuto dal fatto che si continua a dilatare il tempo di una risposta… Le misure le abbiamo imparate, e salvo la percentuale di scriteriati, siamo stati messi tutti nelle condizioni di difenderci dal virus…Ora proviamo e vediamo che succede…E invece ti dicono che se si riapre 150 mila persone vanno in terapia intensiva, una cosa che mi sembra assurda…ma se non è successo prima, quando il virus circolava senza che lo sapessimo, perchè dovrebbe succedere ora?…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Ieri ha chiuso la prima top-league Europa, quella francese. Dicono tutti che la Germania sarà la prima a ripartire, ma per ora sono solo chiacchiere. Invece di mettersi contro la comunità scientifica bisognerebbe valutare la chiusura di questa stagione, come ha fatto la Francia, cercare di contenere i danni, e provare a capire se sarà possibile ripartire a settembre…perchè ora tutto sommato le perdite sarebbero contenute, se non si riparte a settembre invece sarebbe davvero una tragedia…A settembre si può sperare che la gente possa tornare sugli spalti, soprattutto se d’estate davvero ci sarà un crollo del virus. Se impedisci alla gente di andare allo stadio, allora non sarà più calcio…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il governo la sua decisione l’ha già presa, solo che non ha il coraggio di dire che il calcio è fermo, stop… Spadafora ha detto che solo 3-4 presidenti sono per ripartire… Ora bisogna cominciare a pensare al prossimo futuro, ma chi ha vinto lo scudetto? E che nomi diamo alla Uefa per le coppe? Ha vinto Malagò, facendo una sintesi… Ora i calciatori dovrebbero non pretendere i 4 stipendi finali…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Stiamo perdendo un sacco di soldi. Il calcio italiano è una grande industria, e non so come ne usciamo…secondo me ne usciamo malissimo… I giocatori ora potranno anche rinunciare agli stipendi, ma non è di certo questo quello che può salvare il calcio italiano…fosse solo quello…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Peggio della corruzione c’è l’incapacità… Nessuno nega che la situazione è difficile…Possibile che se si riapre tutto le teraie intensive saranno 151mila…ma possibile? Secondo me si fa un terrorismo mediatico in confronto della gente…questi sono gli stessi che ci avevano detto che qua il Coronavirus non sarebbe mai arrivato! Ma come facciamo a credergli a questi!… Le parole di Spadafora? Un po’ depresso lo sono…sarà anche giusto, non lo so, ma di essere in mano a chi non sa gestire la spesa di casa…non sanno decidere nulla, siamo di fronte a questa gente qui, a gente che ha detto no alle Olimpiadi… Questi sono quelli del no a tutto, ma non sono capaci a prendere una decisione…”

Redazione Giallorossi.net