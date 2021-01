Fonseca fermato da una gastroenterite: non parte per Crotone. In panchina Nuno Campos

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – Paulo Fonseca non è partito per Crotone a causa di un’improvvisa gastroenterite. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Nuno Campos.

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca non era nel pullman della Roma che ha portato la squadra all’aeroporto, dove i giallorossi sono partiti per Crotone in vista del match di domani pomeriggio.

Il tecnico portoghese, scrive il portale “Goal.com”, non sarà in panchina per la gara di domani in terra calabrese. Ancora ignoti però i motivi della mancata partecipazione di Fonseca alla trasferta.

Non sarebbe partito per Crotone nemmeno Tiago Pinto, nuovo general manager del club capitolino. Seguiranno aggiornamenti con indicazioni più precise e dettagliate.

Redazione Giallorossi.net