CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 4 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – Stephan El Shaarawy (28) sta cercando di liberarsi a costo zero dallo Shangahi Shenua con una rescissione del contratto per potersi finalmente accasare alla Roma. Al momento però è Bernard (28) la soluzione più probabile per i giallorossi. (Il Romanista)

Ore 11:50 – Roma ancora in corsa per Bryan Reynolds (19). I Friedkin sono ancora al lavoro per il terzino, e il fatto che la Juventus non abbia ancora chiuso (manca l’accordo col Cagliari per parcheggiare lì il giocatore) è un segnale positivo per i giallorossi. L’altro nome seguito con interesse è Brandon Soppy (18). (Il Romanista)

Ore 10:20 – La Roma ha messo gli occhi su Liel Abada (19), ala destra classe 2001 del Maccabi Petah Tikva, squadra che milita nella prima divisione israeliana. La Roma, però, non è la sola ad essere in corsa. Abada è infatti finito anche nei radar della Dinamo Kiev, che ha già offerto 5 milioni. In stagione, l’israeliano ha collezionato 14 presenze, 4 gol e tre assist. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 9:30 – La Roma pensa a prestiti o scambi per il mercato di gennaio. Olsen (30) all’Everton per avere Bernard (28) è una delle possibili soluzioni per l’attacco. (Corriere della Sera)

