Sky Sport: “Tiago Pinto è atterrato a Roma accolto dai Friedkin. Al via la sua avventura in giallorosso” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto è arrivato a Roma, ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla guida della direzione sportiva del club giallorosso.

Il dirigente è atterrato questo pomeriggio nella Capitale, accolto da Dan e Ryan Friedkin, scrive Angelo Mangiante di Sky Sport. I texani sono rientrati proprio oggi a Roma dagli Usa.

#TiagoPinto atterrato a Roma e accolto dai Friedkin. Comincia la nuova avventura di chi gestirà il mercato della #ASRoma. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 4, 2021

Tiago Pinto si occuperà da subito delle questioni più impellenti, mercato di gennaio in primis: Fonseca si confronterà de visu con il connazionale per capire come rinforzare la rosa della Roma e provare a centrare il traguardo quarto posto.

🔴 Tiago Pinto è arrivato nella Capitale! Il nuovo general manager della Roma è sbarcato questo pomeriggio alle 15 con un volo proveniente da Lisbona. Adesso Trigoria e sede a Tolstoj, poi via alle trattative di mercato tra acquisti, cessioni e rinnovi. #ASRoma #TiagoPinto pic.twitter.com/oPataR6c7Z — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 4, 2021

Fonte: Sky Sport