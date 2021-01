ULTIME DA TRIGORIA – Ancora individuale per Spinazzola. Parte del lavoro in gruppo per Mirante. Esami per Santon: escluse lesioni

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma torna ad allenarsi a Trigoria in vista dell’impegno di mercoledì prossimo contro il Crotone. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri contro la Sampdoria.

Lavorano a parte Leonardo Spinazzola, out anche contro i calabresi, così come lo spagnolo Pedro, Federico Fazio e Riccardo Calafiori. Ha svolto invece una parte del lavoro in gruppo Antonio Mirante, sulla via del ritorno.

Per quanto riguarda Santon, che ieri non è andato nemmeno in panchina a causa di un nuovo problema muscolare accusato durante il riscaldamento, il terzino ha svolto oggi dei controlli che hanno escluso lesioni.

Redazione Giallorossi.net