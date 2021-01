Karsdorp, il segreto dietro la rinascita: quella chiacchierata con due big dello spogliatoio…

AS ROMA NEWS – La rinascita di Rick Karsdorp avrebbe un segreto. Che viene svelato oggi dal quotidiano La Repubblica (M. Pinci). Tutto comincia l’estate scorsa, quando l’olandese torna a Trigoria dopo il prestito non troppo fortunato al Feyenoord.

Il giocatore che la Roma si ritrova in casa è però molto diverso da quello visto gli anni precedenti e che non aveva lasciato un ricordo memorabile nemmeno tra i fisioterapisti. Karsdorp sembra un’altra persona. In campo e fuori.

E così due senatori dello spogliatoio, due big della Roma come Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, decidono di parlarci e di convincerlo che lui in questa squadra ci può stare. Anzi, che avrebbe potuto diventarne un titolare. In particolare il centrocampista romano ha passato molto tempo a convincerlo a rinunciare al Genoa, pronto ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

Karsdorp si convince che la sua avventura nella Roma non era finita. E ora, a distanza di mesi, la scelta sembra essere stata quella giusta. A suon di assist è diventato uno degli uomini chiave del podio romanista, dimostrando che l’emergenza a destra non c’è più e spingendo Fonseca a guardare in attacco per il mercato di gennaio.

Fonte: La Repubblica