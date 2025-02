Giallorossi da Champions: con Ranieri sono quarti

NOTIZIE AS ROMA – Difficoltà di mercato e qualche dichiarazione poco gradita. Ma i numeri sono quelli che comandano, almeno quando si analizzano i risultati. E, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), quelli di Claudio Ranieri con la Roma finora sono da Champions.

Da quando il tecnico di Testaccio siede sulla panchina giallorossa sono arrivate infatti sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in 12 gare. Ranieri è riuscito a raddrizzare una baracca che era a soli 2 punti dalla serie B. Oggi i giallorossi si ritrovano a 4 lunghezze dalla zona Europa. Sir Claudio ha (ri)valorizzato Hummels, Paredes, Koné e soprattutto Dybala mai così continuo a livello fisico negli ultimi 5 anni. E non ha avuto paura a panchinare simboli come Pellegrini o Cristante.

Ora, Porto in Europa a parte, arriva un calendario facile che vedrà la Roma impegnata con Parma, Monza, Como, Empoli, Cagliari e Lecce. Un bel trampolino per riconquistare un posto nelle coppe anche il prossimo anno. Obiettivo importante anche per il tanto odiato fair play finanziario. Ranieri sta compiendo un mezzo miracolo tecnico, ma dal prossimo anno lascerà. Tra i nomi “possibili” da segnalare l’ex laziale Sarri.

Fonte: Leggo