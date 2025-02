Nainggolan: “La prigione esperienza che non vorrei più rivivere, sembrava avessero preso Escobar”

AS ROMA NOTIZIE – Radja Nainggolan torna a parlare dopo l’arresto per traffico di cocaina e fa chiarezza in un’intervista rilasciata al quotidiano on line belga hln.be. Ecco le sue dichiarazioni: “L’interrogatorio è durato quattro ore e si sono fatte le 18, motivo per cui era troppo tardi per un giudice istruttore. Quindi hanno deciso di farmi passare la notte in cella”.

“La prigione è stata un’esperienza molto strana, che non vorrei più rivivere. La notizia si è diffusa rapidamente, sembrava che avessero rinchiuso Pablo Escobar… Io non ho nulla a che fare con quei casi di droga e infatti non mi è stata fatta alcuna domanda su tale tema. L’interrogatorio si è incentrato soprattutto sul mio legame con quella persona”.

Nasr-Eddine Sekkaki?

“È un amico ed è sempre stato sincero con me, tanto che a volte ci siamo aiutati a vicenda dal punto di vista finanziario. Non posso dire nulla di male su di lui. Non sono mai stato coinvolto in affari loschi. Ho dovuto dirlo anche alle mie quattro figlie e la più grande ha 17 anni, quindi mi ha fatto un sacco di domande. A scuola è stata interrogata a riguardo e ha cercato di difendermi. Le ho detto di non preoccuparsi e che sono innocente”.