AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 10 febbraio 2025:

Ore 11:00 – IN VENDITA I BIGLIETTI PER PARMA-ROMA – Da questa mattina su Vivaticket sono in vendita i biglietti del settore ospiti per la trasferta di Parma, in programma domenica alle ore 18: il costo per un tagliando del settore ospiti è di 30 euro.

Ore 10:55 – PORTO-ROMA, IL PROGRAMMA DELLA RIFINITURA – Giovedì sera andrà in scena il primo round del playoff di Europa League tra Porto e Roma: i giallorossi scenderanno in campo a Trigoria per la rifinitura mercoledì alle ore 13, poi partenza nel pomeriggio per Oporto dove intorno alle 19.45 Claudio Ranieri terrà la conferenza stampa della vigilia, accompagnato da un calciatore.

Ore 10:00 – TRIGORIA, OGGI GIORNATA DI RIPOSO – La squadra giallorossa oggi non si allenerà dopo la vittoria col Venezia. Appuntamento a Trigoria fissato a domani per cominciare a preparare la trasferta di Porto: Ranieri rimetterà in campo i titolarissimi, a cominciare da Hummels e Paredes, rientrati dalle vacanze concesse dal mister.

Ore 9:20 – RANIERI TAGLIA CORTO SU PELLEGRINI – Altra panchina per Lorenzo Pellegrini, diventato ormai un rincalzo per Ranieri. Il tecnico ieri ha tagliato corto sull’esclusione a Venezia: “Scelta tecnica“.

Ore 8:50 – LA MOVIOLA PROMUOVE ZUFFERLI – Le moviole dei giornali promuovono la direzione di gara di Zufferli: giuste le decisioni in area, netto il rigore su Angelino.

(In aggiornamento…)