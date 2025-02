Calciomercato Roma, tentativo del PSG per Berta. Il ds era stato cercato dai Friedkin e dal Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Paris Saint Germain ha fatto un tentativo per Andrea Berta, ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid, svincolatosi nello scorso dicembre quando ha deciso di salutare i Colchoneros dopo oltre un decennio nei quadri dirigenziali. Lo scrive il portale tuttomercatoweb.com.

I rapporti si sono incrinati dopo l’arrivo di Carlos Bucero come nuovo direttore generale. “Il club e Andrea Berta hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Questa decisione segna la fine di oltre un decennio di lavoro caratterizzato da buoni risultati sportivi e dalla crescita della società“, recitava il comunicato ufficiale.

I parigini hanno cercato un punto di contatto con Berta che, però, pare avere altri programmi. Nelle scorse settimane si era parlato anche della Roma, con i Friedkin che avrebbero voluto il dirigente per il nuovo corso che partirà da giugno, ma anche per il Milan, che ora sta studiando la figura di Francois Modesto.