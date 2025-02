“ON AIR!” – CORSI: “Sbaglio enorme di Ranieri a non dirci tutto prima”, CARINA: “A sentire Ghisolfi mi sono cadute le braccia”, ORSI: “Dybala perfetto dal dischetto? Almeno quello…”, TORRI: “Campionato riaperto se ora fai filotto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “In condizioni normali, con questa striscia di risultati la Roma era in lotta per la Champions League. Purtroppo non è andata così. La Roma ieri conquista tre punti sul campo della penultima in classifica, ma ricordo che all’andata il Venezia ci aveva brutalizzato nel primo tempo, e se fosse finito 0-3 non ci sarebbe stato nulla da dire. Mister Ranieri sta davvero facendo un lavoro importante, anche con scelte coraggiose, come Celik braccetto e schierando un giocatore che lui stesso nel prepartita definisce “non pronto” (Gourna-Douath, ndr)… Gli scontri diretti nel finale di stagione? Può diventare un occasione, perchè se a 5 partite dal termine sei vicino alla zona calda, allora quegli scontri diretti ti servono…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello su Angelino è rigore. Il voto a Ranieri allenatore è 7,5 tendente all’8, ma al dirigente è 4,5 tendente al 5…è assolutamente insufficiente. Angelino come rapporto qualità-prezzo rischia di essere uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni. Anche Gourna-Douath non mi è dispiaciuto. sono curioso di capire Dovbyk: ieri gioca perchè è diventato la riserva di Shomurodov, e l’uzbeko giovedì giocherà titolare col Porto? O per fargli recuperare condizione? E’ strano che Shomurodov giochi titolare con Napoli e Milan e poi resti fuori a Venezia…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non è stata una brutta Roma ieri, ma ha fatto il minimo sindacale per battere il Venezia, una squadra che non ha centravanti, e l’unico che aveva lo ha venduto…sinceramente non so come farà a salvarsi. Gli attaccanti del Venezia si marcavano da soli ieri… Gourna-Douath? Lo vedrei bene il prossimo anno in un centrocampo a tre con lui davanti alla difesa, Konè mezzala e un altro centrocampista che faccia gol. Frattesi? O lui o un altro con quelle caratteristiche lo devi comprare. I ds della Roma rimandano l’acquisto di Frattesi di sessione in sessione…vedremo se mai tornerà…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pellegrini, al netto delle sue prestazioni, penso stia pagando la cacciata di Mourinho. Se quella storia non fosse mai uscita, tra l’altro non si è mai capito quanto ci fosse di vero e quanto no, avrebbe vissuto secondo me un periodo meno difficile. Poi lui sta pagando il fatto che da due anni gioca male, che non ha continuità, ma glielo avrebbero perdonato. Alcune cose sono successe veramente, e loro sono responsabili, altre vengono ingigantite…

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gourna-Douath ieri ha fatto vedere che è un calciatore interessante. Ha gamba, è intelligente, forse un po’ irruento, entra sempre, ma si è saputo gestire…Non è un fenomeno, ma in questo campionato potrà crescere tantissimo. Poi ieri è un campo dove c’è intensità, ed era più facile sbagliare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Venezia-Roma è stata una partita di una noia mortale, non ho visto niente di bello, né una giocata né un giocatore, ma la vittoria è meritata. Partita brutta con dichiarazioni ridicole, non si sa davvero come uscirne…Una delle cose che si sa è che Pellegrini non giocherà più con la Roma, o almeno poco e niente, perchè se non gioca manco ieri… Voti? Tutti sufficienti tranne Rensch, che è inguardabile…è Karsdorp con meno corsa…Gourna-Douath? Ce la mette tutta, nelle dichiarazioni è straordinario, corre tanto. Ma da una partita non si può dire nulla, né che è forte né che è scarso…Le dichiarazioni di Ranieri e Ghisolfi sono folli. Se Claudio c’avesse detto subito che era una situazione lacrime e sangue, non gli potevi dire una parola. Ma perchè non dirci queste cose prima? E’ stato uno sbaglio enorme…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri vuole essere una garanzia per i tifosi, che deve dire sempre come stanno le cose, ci mette la faccia e non vuole prendere in giro la gente. L’altra faccia della medaglia però è che lui potrebbe sempre dire di non essere d’accordo, e invece questo progetto lo ha sposato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Della partita di ieri mi prendo solo i tre punti, il focus ora è alla partita di giovedì, la sfida col Porto è la gara più importante. Mi aspetto una Roma attendista sul campo dei portoghesi, punterà a fare risultato per poi giocarsela all’Olimpico. Dybala? Non mi sarei mai aspettato che chiedesse di giocare anche quando non era previsto…con Ranieri è proprio cambiato il mondo intorno a Dybala, è cambiata la percezione intorno a sé stesso, prima aveva sempre paura di farsi male, e invece ora vedo un altro giocatore… Le parole di Ghisolfi? La sensazione è sempre di grande confusione, come la risposta su Lucca, o come quando diceva che le norme sul FPF si sarebbe allentate, per poi scoprire che il terzo anno è quello peggiore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il Porto non è in un momento di grande forma, ma è una squadra di blasone, e al do Dragao non è mai facile… Le parole di Ranieri? Mi dispiace quando fa riferimento a certi luoghi comuni, tipo che Roma non è stata costruita in un giorno…vorrei ricordare che i Friedkin non sono arrivati l’altro ieri, sono qua da cinque anni, e ogni progetto tecnico è stato sconfessato…E poi la storia della Roma che non si discute, si ama: la Roma si discute, è argomento di discussione di questa città da 100 anni, poi è chiaro che si parte sempre dall’amore sconfinato che la gente ha per questo club, spesso illogico…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il pari del Bologna a Lecce ha accorciato un po’ la classifica. Se la Roma fa 18 punti nelle prossime sei, torni di prepotenza in corsa per l’Europa…quello deve fare se vuole avere una chance in campionato…La corsa si è quasi riaperta, ma dipende dalle prossime sei partite. La Roma deve fare filotto. Se lo fa…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il cambio di tendenza è netto in campionato, ora vinci anche le partite sporche come quella di ieri. Io ero a Venezia e non ho avuto mai la percezione che la Roma non la potesse vincere, si aspettava l’episodio che poi è arrivato. Sinceramente non so come il Venezia possa pensare di salvarsi… La Roma ha fatto il suo, ha messo in mostra Gourna-Doath che ha buona fisicità, ma se vuole finire le partite deve disciplinarsi. Ieri con un altro arbitro la partita non la finiva… La Roma ha giocato una gara da sei più, e se l’è portata a casa…L’intervista di Ghisolfi? A me sono cadute le braccia. E’ riuscito a svalutare Cristante e Pellegrini, ha ipervalutato Frattesi in vista di giugno, e poi mi ha tagliato le gambe quando ha detto che Lucca non si poteva prendere perchè è considerato un titolare per la Roma…se Lucca nei parametri della nuova Roma è un titolare, io mi arrendo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri dicevo che la Roma aveva ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo, ma mi sbagliavo, perchè la Roma ieri ha messo tutto quello che poteva metterci, con tutti i limiti che ha in fase offensiva. Il campionato ora si può quasi rimettere in piedi vedendo il calendario: le prossime 6 sono assolutamente alla portata, e Ranieri dovrà essere bravo a gestire le forze in campo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala perfetto sui rigori? Almeno quello… Io dico che la Roma ieri ha fatto il massimo sforzo, più di questo non può dare sulla costruzione del gioco e sulla qualità dei giocatori. Poi le partite come queste prime o poi le vinci, perchè l’avversaria prima o poi lo sbaglio lo commette…Certo, 18 punti fatti da Ranieri sono tanti. Calendario favorevole? Tutte le squadre hanno obiettivi, tranne forse Monza e Venezia…occhio che le partite abbordabili possono diventare difficili…”

Redazione Giallorossi.net