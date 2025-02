Venezia-Roma, la moviola: Zufferli ok, netto il rigore su Angelino

NOTIZIE AS ROMA – Promossa la direzione arbitrale di Zufferli: partita solida, anche se meno precisa rispetto ad altre occasioni, per il fischietto di Udine, alla 11ª gara stagionale (è in testa alla classifica per incontri diretti con Marianie Fabbri). I numeri, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, raccontano di una gara comunque complicata, 34 falli fischiati e 5 ammoniti non sono nelle sue corde (le sue medie, con il “carico” di ieri, parlano di 21.18 falli e 2.82 gialli di media). Corrette le valutazioni in area, non lineare la linea tecnico/ disciplinare.

MAI RIGORE – Protesta il Venezia per un tocco di mano sinistra di Mancini sul tiro di Yeboah: il contatto c’è, non è punibile perché: a) il braccio di Mancini è vicino al corpo e la mano è all’altezza della coscia sinistra quando avviene il tocco; b) il tiro di Yeboah è da distanza molto ravvicinata, il che aumenta la non punibilità.

NESSUNA MANO – Timide proteste ancora del Venezia che lamentava un tocco di mano di Ndicka sul rinvio di Mancini: il pallone, in realtà, colpisce il difensore giallorosso al basso ventre.

EVIDENTE – E’ invece evidente il contatto che ha portato al rigore dato alla Roma, pur comprendendo le proteste di Di Francesco: ma Marcandalli interviene in ritardo su Angelino, più rapido di lui, il contatto sul pallone del piede sinistro c’è ed è evidente, Zufferli è ben piazzato e fischia con sicurezza il penalty. Bene anche Chiffi al VAR: firma e timbra sulle decisioni altrui.

Fonte: Corriere dello Sport