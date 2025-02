PENZO POSITIVO

AS ROMA NEWS – Alla Roma basta un rigore di Paulo Dybala, guadagnato dal solito, decisivo Angelino, per sbancare il Penzo e centrare la seconda vittoria consecutiva in trasferta. I giallorossi non perdono in campionato dal 15 dicembre dello scorso anno, quando scivolarono rovinosamente a Como: da allora 5 vittorie e 3 pareggi per i ragazzi di Ranieri, i cui meriti da allenatore restano indiscutibili.

La partita di Venezia non ruba l’occhio e non scalda i cuori dei tifosi, in fermento dopo le parole del tecnico testaccino (che riveste i panni del dirigente) nella conferenza prepartita, ma permette alla Roma di non lasciarsi inghiottire dalle polemiche e dai malumori dell’ambiente. “Quando so qualcosa la dico, i tifosi amano la chiarezza“, ha rintuzzato ieri Ranieri prima e dopo la partita vinta in laguna. Parole che però sono servite solo parzialmente a placare il malcontento generale.

Poco da dire sull’1 a 0 del Penzo: modestissimo il Venezia di Di Francesco, non in grado di impensierire Svilar in 95 minuti di partita. La Roma, con in campo meno novità del previsto, gioca un discreto primo tempo nel quale crea due o tre palle gol nitide senza però avere la qualità giusta per concretizzarle. Nella ripresa, nel momento migliore dei veneti, arriva l’episodio che decide il match: Angelino tocca la palla prima di Marcandalli e viene toccato, Zufferli non può far altro che fischiare il rigore. Dal dischetto lo specialista Dybala si conferma infallibile. Il Venezia tenta una sterile reazione mentre il campo si fa sempre più pesante per la pioggia incessante caduta per tutto il match. La Roma non crea più nulla, ma non rischia nemmeno e si porta a casa i tre punti.

Ranieri gongola e spende parole al miele per i suoi ragazzi, anche se la situazione in campionato, nonostante la striscia positiva, sembra ormai inevitabilmente compromessa: troppo ampia la distanza dalle parti alte della classifica, con il distacco dalle prime sei che, salvo miracoli, resta difficilmente colmabile. Ora testa al Porto, crocevia fondamentale di una stagione che resta travagliata: l’Europa League è l’obiettivo principale di questa Roma che, tra mille difficoltà, cerca ancora di pensare positivo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini