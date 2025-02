RANIERI: “Campo difficilissimo, vincerà chi avrà più determinazione. Le mie parole? Non mi piace dire bugie, i tifosi vogliono chiarezza”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Venezia-Roma, gara valida per la 24esima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL PREPARTITA

E’ importante una reazione. Cosa si aspetta dalla squadra?

“Sembra che sei stato nel mio spogliatoio. Ho detto queste precise cose. È un campo difficilissimo. Sarà una battaglia. Vincerà chi ha più determinazione. Come hai detto tu. Il risultato è figlio di molte cose. Però dobbiamo lottare al pari se non più di loro. Se non più di loro”.

Gourna-Douath? I nuovi?

“L’abbiamo visti e ci sono piaciuti. Lucas è un centrocampista, un recuperatore di palloni, gioca semplice e mi auguro che possa dare il suo apporto perché è un ragazzo giovane, certo non è già pronto, è da costruire, è da formare, però credo che sia un buon giocatore per la Roma”.

Perché ha fatto chiarezza sulla situazione della Roma in conferenza stampa?

“Perché sono tifoso della Roma e credo che i tifosi della Roma amino la chiarezza. A me non piace dire una bugia che poi ha le gambe corte. Mi piace dire le cose vere. Abbiamo fatto questo perché potevamo fare questo. Più di questo non possiamo fare. Per cui, ci auguriamo che le nostre idee a gioco lungo si rivelino ottime”.

Hummels e Paredes?

“I miei occhi mi hanno fatto pensare di dargli riposo, i dati possono ingannare. Magari fai una super prestazione e perdi. Una partita in cui vinci magari è perché corri meglio. Non ho voluto farlo in Coppa Italia con Hummels, perché non avevo Mancini. Ho preferito farli riposare e stare con le famiglie, poi ci rivedremo”.