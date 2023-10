Giallorossi in nazionale: brilla Aouar con una doppietta. Stasera tocca a Lukaku e Azmoun

AS ROMA NEWS – Brilla Houssem Aouar con la maglia dell’Algeria. Il centrocampista giallorosso, impegnato nel match contro Capo Verde, ha realizzato una doppietta contribuendo in maniera decisiva alla vittoria finale per 5 a 1 dei suoi.

In campo ieri anche Nicola Zalewksi, sceso in campo con la maglia della Polonia under 21: per il giallorosso novanta minuti in campo nel 2 a 2 finale contro i pari età della Slovacchia.

Solo panchina invece per Zeki Celik: il terzino della Roma ha guardato i suoi compagni battere la Croazia con il punteggio di 1 a 0, con il ct che gli ha preferito il 24enne Kadioglu del Fenerbahce on quel ruolo.

Questa sera tocca ai due attaccanti giallorossi: in campo sia l’Iran di Azmoun, che sfiderà alle 20 la Giordania, che il Belgio di Romelu Lukaku, impegnato alle 20:45 sul campo dell’Austria.

Giallorossi.net – G. Pinoli