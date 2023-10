Mourinho a Londra, si torna a parlare di rinnovo. E Friedkin…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho sfrutterà questi giorni di sosta per gli impegni delle nazionali per un po’ di relax. Il tecnico portoghese è volato a Londra dove trascorrerà il weekend.

Intanto però continua a tenere banco il suo futuro nella Roma: se fino alla scorsa settimana si parlava addirittura di un possibile esonero in caso di ko col Cagliari, ora invece i 4 gol rifilati ai sardi sembrano essere riusciti a rimescolare le carte e a rimettere in pista l’ipotesi di una permanenza.

I giornali infatti cominciano nuovamente a ipotizzare un possibile rinnovo di contratto del tecnico, che non chiude affatto le porte all’eventualità di restare ancora nella Capitale con un nuovo progetto triennale. L’ambizione di Mourinho, appena arrivato a Roma, era quella di riportare uno scudetto nella Capitale. Una missione che difficilmente porterà a termine prima della scadenza dell’attuale contratto.

Tutto però è nelle mani dei Friedkin, a cui spetterà la scelta del prossimo allenatore. I proprietari, dopo aver regalato Lukaku al proprio tecnico, si aspettano una Roma in Champions. Ambizione condivisa da tutti, a partire da Mourinho fino ai calciatori più importanti in rosa. Per allestire una squadra sempre più competitiva sarà necessario raggiungere il quarto posto.

Nei prossimi giorni è possibile un incontro tra il presidente Dan e lo Special One per parlare del futuro. Del tecnico, ma anche del club. Il discorso sul rinnovo di Mourinho resta ancora apertissimo e tutto da decidere.

