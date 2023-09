Giallorossi in nazionale: Celik gioca un’ora con la Turchia, panchina per Rui Patricio. Oggi tocca a Lukaku e agli azzurri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poco più di un’ora di partita per Zeki Celik, partito titolare nel ruolo di terzino destro nel pareggio interno della Turchia contro l’Armenia.

Non ha giocato invece l’altro giallorosso impegnato ieri con la sua nazionale: Rui Patricio è rimasto a guardare dalla panchina la vittoria del Portogallo per uno a zero sul campo della Slovacchia.

Si giocheranno oggi le partite più attese dai tifosi romanisti: si parte alle 15 con il Belgio di Lukaku, che partirà titolare sul campo dell’Azerbaigian.

La sera invece toccherà agli azzurri Cristante e Mancini, previsti titolari nell’undici di Spalletti per affrontare la Macedonia del Nord. Dovrebbe partire dalla panchina Leonardo Spinazzola. Fischio d’inizio ore 20:45.

Giallorossi.net – F. Turacciolo