Roma: Aouar, Sanches e Lukaku per tornare in alto

AS ROMA NEWS – Il ko di Lorenzo Pellegrini in Nazionale complica il lavoro di Mourinho in vista della ripresa del campionato: il centrocampo al momento perde pezzi, dato che al momento ai box ci sono anche Aouar e Renato Sanches.

Se la partita contro l’Empoli si giocasse questa domenica, Mou avrebbe a disposizione solo Cristante, Paredes e Bove per la mediana. Fortunatamente però il tecnico portoghese avrà un’altra settimana di tempo per preparare la sfida contro i toscani, e conta di recuperare i due pezzi pregiati dello scorso mercato.

Houssem Aouar e Renato Sanches sono i rinforzi chiamati a dare un volto diverso alla mediana. Il primo unisce quantità a qualità, e può essere il collante tra centrocampo e attacco. Il secondo invece è il centrocampista box to box di livello che mancava maledettamente alla Roma. Con loro due al top, la squadra farebbe un salto di qualità notevole in mezzo al campo.

Davanti poi gli occhi sono tutti puntati su Romelu Lukaku, che oggi pomeriggio alle 15 giocherà titolare con il Belgio nel match contro l’Arzebaigian. Fortissimo fisicamente, veloce e dotato di un gran tiro, l’ex Inter è il centravanti che può cambiare le sorti di una squadra. A Big Rom manca solo il ritmo partita, e oggi può mettere minuti nelle gambe che saranno utili anche per la sfida di domenica 17 contro l’Empoli.

I romanisti incrociano le dita: la speranza è che un pizzico di buona sorte possa assistere i pezzi pregiati di questo mercato. Con loro in campo la Roma potrà cominciare la sua scalata verso le parti più alte della classifica.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo