Giallorossi in nazionale: Lukaku e Azmoun in gol, vincono Belgio e Iran (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Partono titolari, segnano e vincono i due attaccanti giallorossi Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, rispettivamente protagonisti con le maglie di Belgio e Iran.

Vittoria pesante dei diavoli rossi sul campo non facile dell’Austria: segnano Lukebakio (doppietta) e Lukaku, poi i padroni di casa tentano la rimonta con Lainer e Sabitzer (a segno su rigore), ma la partita si conclude 2 a 3 per i belgi, che strappano il pass per Euro 2024. Qui sotto il video della rete del centravanti giallorosso.

🚨GOAL | Austria 0-3 Belgium | Lukaku Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/EspIa7lba5 — VAR Tático (@vartatico) October 13, 2023

Ok anche l’Iran, che passa sul campo della Giordania: apre le marcature il giallorosso Azmoun dopo appena sei minuti, poi in gol Taremi, Al-Naimat e Mohammad per l’1 a 3 finale. Qui sotto il video della rete del centravanti della Roma.

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Jordan 0-1 Iran | Sardar Azmounpic.twitter.com/4QnPKNpNdb — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 13, 2023

Ok anche i giovani Pagano e Pisilli nella vittoria dell’Italia Under 20 di Bollini: gli azzurrini hanno battuto i pari età della Polonia nella sfida giocata a Catanzaro per la gara di Elite League. A decidere il match è stato il gol segnato da Terracciano: partito titolare Pagano, sostituito al 64esimo, mentre Pisilli è subentrato al 79′.

Solo panchina invece per Rui Patricio nella vittoria del Portogallo per 3 a 2 sulla Slovacchia.

Giallorossi.net – F. Turacciolo