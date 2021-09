Giallorossi in nazionale: vince il Portogallo di Rui Patricio grazie a uno strepitoso Ronaldo. Pareggia la Francia di Veretout

AS ROMA NEWS – Tre i giocatori giallorossi protagonisti questa sera con le maglie delle rispettive nazionali.

E’ andata bene a Rui Patricio, titolare col Portogallo. Il portiere della Roma, inoperoso per tutto il match, incassa però il gol dell’Irlanda nel finale di primo tempo: a segno Egan dopo un calcio d’angolo.

Nel finale di match però si scatena Ronaldo, in rete all’89’ e al 96′ con due grandi colpi di testa. Decisivo anche Rui Patricio, che sull’1 a 1 è attento sulla conclusione di McClean.

Pareggia invece la Francia di Jordan Veretout: il francese parte titolare, ma poi viene sostituito al 53 da Dubois. Il match è terminato sull’1 a 1: vantaggio di Dzeko al 36′, pareggio di Griezmann al 40′. Nel secondo tempo espulso Koundè al minuto 51.

Novanta minuti in campo per Amadou Diawara nel pareggio per 1-1 della sua Guinea contro la Guinea-Bissau nel match valido per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar.