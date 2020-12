GIALLOROSSI IN PRESTITO – Bene Nzonzi e Florenzi, giornata amara per Under. Kluivert snobbato, panchina anche per gli altri

AS ROMA NEWS – Altra giornata avara di soddisfazioni per i giocatori della Roma sparsi in prestito per l’Italia e l’Europa. Gli unici a giocare titolare, e tutto sommato discretamente, sono Steven Nzonzi nel pareggio del suo Rennes sul campo dello Strasburgo e Alessandro Florenzi nel 2 a 2 del PSG col Bordeaux.

Panchina per Riccardi nell’ennesima sconfitta del Pescara, battuto in casa per due a zero dal Pordenone. Non gioca nemmeno un minuto Justin Kluivert, nonostante i cinque cambi effettuati, nel 2-1 del Lipsia contro l’Arminia Bielefeld. Restano a guardare anche Olsen nell’Everton (sconfitto 0-1 dal Leeds), Coric nel Venlo (2-2 interno con il Pec Zwolle), Bouah e Antonucci nello scontro tra Cosenza e Salernitana, concluso 0-1.

Resta fuori anche Bianda, che precedentemente era partito spesso titolare, nella vittoria del Zulte Warengem sul campo del Gent per 3 a 0. Stessa sorte per Fuzato, mai utilizzato dall’allenatore del Gil Vicente, vittorioso in casa contro il Rio Ave (2-0). Parte dalla panchina invece Cengiz Under nella sconfitta del Leicester (1-2) per mano del Fulham: il turco entra a inizio ripresa quando il punteggio vedeva le Foxes sotto di due gol, ma la sua vivacità non basta alla sua squadra.

Giallorossi.net – F. Turacciolo