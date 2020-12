ULTIME DA TRIGORIA – Ancora differenziato per Smalling. Rinviati a domani gli esami di Veretout e Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie da Trigoria sul fronte Chris Smalling: il centrale inglese continua a lavorare a parte, così come Davide Santon, e dunque sembra molto difficile un suo ritorno in campo per la gara di giovedì. In dubbio la sua presenza anche per Roma-Sassuolo.

I progressi, se ce ne saranno, del centrale inglese andranno monitorati giorno per giorno, ma al momento i fastidi al ginocchio non sembrano alle spalle. Per quanto riguarda invece Mancini e Veretout, non sarà oggi il giorno della verità per conoscere l’entità degli infortuni.

La Roma ha infatti deciso di effettuare domani i controlli per valutare la gravità dei loro guai muscolari. Sembra molto probabile che i due non saranno comunque recuperabili per Roma-Sassuolo di domenica. L’emergenza in casa giallorossa continua.

Redazione Giallorossi.net