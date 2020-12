“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin non è un pazzo, avrà un grande piano per la Roma”, PIACENTINI: “Il ko di Napoli? Ci metterei una firma a perderne una ogni 17”, LO MONACO: “Evento che non si ripeterà”, ROSSI: “Un primo bilancio solo a Natale”,

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Niente, è finito tutto. Dopo che per settimane c’hanno detto che non si poteva sapere, che un anno del genere poteva succedere di tutto, ora ci dicono che la Roma ha un sacco di difetti, che l’allenatore sa fare le cose fino a un certo punto… Ma per noi che abbiamo sempre parlato di Roma da settimo posto non c’è nessun tipo di gap, stiamo dove dobbiamo stare e guardiamo con fiducia all’immediato futuro. O la partita dell’altra sera è stata un unicum, per l’atmosfera di Maradona, per i giocatori infortunati o debilitati, oppure la Roma non può partecipare a questa mensa e come da pronostico deve accomodarsi in terza classe fumatori… Questo è un balletto a cui non partecipiamo, noi parliamo partita per partita. Forse solo dopo Roma-Cagliari del 23 dicembre potremmo avere un’indicazione di massima sul campionato…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io l’avevo detto che dovevamo goderci il momento, che la squadra prima o poi l’avrebbe persa. Ma è normale che a pagina due del Corriere dello Sport titolino: “Roma, le ragioni di un crollo“. A me mi prende il veleno. Questi sono i giornali che vi raccontano la Roma. Ora Fonseca è di nuovo in discussione… La Roma ha toppato alla grande, come solo lei sa fare, una partita. Ma voi ce la mettereste la firma di perdere una partita ogni sedici partite? Se fosse così ci potremmo anche togliere una soddisfazione, ma purtroppo non si potrà fare! Questi vi prendono per il cu*o…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’indebitamento finanziario è salito a quasi 400 milioni, questa cosa mi allarma. Pallotta ha lasciato le voragini. Uno che prende una società così indebitata come ha fatto Friedkin non può essere pazzo: o lo fa per un suo grande obiettivo, che è quello di sanare i conti e vincere qualcosa, e utilizzare il marchio Roma per altri affari… Non è che se loro vogliono guadagnarci è un problema, è giusto, l’importante è che ci fanno vincere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Come mai periodicamente questa squadra incappa nella partita in cui non scende proprio in campo. Te la puoi prendere con l’allenatore che non l’ha preparata bene, coin i giocatori che non hanno approcciato nel modo migliore. Io andrei sempre sull’aspetto societario: con questo non voglio dire che sia colpa dei Friedkin, ma la Roma in questi anni non è mai riuscita a strutturare il club in modo da dargli una stabilità. Io spero che questa nuova società questo ci lasci, una struttura che sia sufficientemente solida da far sì che la squadra possa appoggiarsi su qualcosa di tangibile e che possa smorzare quest sbalzi di concentrzione che la squadra ha da sempre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Si deve cercare di evitare, e vedremo se c’è stato un salto di qualità rispetto all’anno scorso, che la squadra vada in blackout e che questo momento di crisi duri il meno possibile. Se perdi una partita, anche in quel modo, ogni 17 partite, io me lo prendo. Se quella sconfitta di Napoli resta un fatto isolato, è un discorso. Se si entra nel tunnel, dove si comincia a non vincere, è un altro…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il vero elemento nuovo di questo campionato è il Milan in vetta alla classifica, che tenta già una fuga a cinque punti di vantaggio. Ma serve pazienza, capiterà un momento di difficoltà anche a loro e lì bisognerà vedere come reagiranno. Però sta accumulando un vantaggio su cui costruire…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il Milan in questo momento sembra una macchina perfetta, ma il campionato è ancora molto lungo…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Riguardando la partita con occhi più scientifici, io non ho visto una partita dominata dal Napoli, ma totalmente sbagliata dalla Roma che è diverso. C’era una squadra che stava facendo le cose bene, e dall’altra c’era una squadra che stava sbagliando tutto. Non credo che sia stata quella la vera Roma. E’ stata una partita molto particolare, e io credo che non si ripeterà…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Senza il cambio di proprietà la Roma andava a sbattere in maniera seria. I Friedkin si domanderanno: ma cosa abbiamo acquistato? Una cifra di indebitamento iperbolica. Sono state fatte scelte assurde non solo nell’acquisto dei giocatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La prestazione di Napoli è stata troppo al di sotto delle aspettative. È andata così, ora bisogna voltare pagina. E’ stata una sconfitta talmente netta che mi fa pensare possa essere un episodio…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Domenica sera la prestazione della Roma mi ha sconcertato, troppo molle. I tre big davanti sottotono, squadra travolta dal Napoli. Non va bene e deve restare un episodio. Il Napoli ha giocato una bellissima partita ma la Roma è rimasta a guardare. La voragine che ha lasciato Pallotta è successiva a cessioni di giocatori fatte tutte a prezzi più alti: Alisson, Benatia, Marquinhos, Pjanic…”

