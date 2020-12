Stadio della Roma, Raggi: “Per noi si fa, la nuova proprietà deve scegliere dove farlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Virginia Raggi è intervenuta questa mattina ai microfoni di RaiNews24 ed è tornata a parlare dello Stadio della Roma e di un suo eventuale cambio di luogo. Queste le parole della prima cittadina:

“Per noi lo Stadio della Roma si farà, è un’opera che viene portata avanti dai privati quindi sono loro a dover scegliere dove farlo“. La Raggi dunque, per la prima volta, parla della possibilità di cambiare area per la realizzazione dell’impianto.

“Ad oggi l’indicazione della precedente proprietà era di farlo a Tor di Valle, ma chiaramente siamo aperti al confronto con la nuova dirigenza. Noi ci mettiamo a disposizione, devono sussistere una serie di requisiti ma noi ci siamo“.

Fonte: Rai News 24