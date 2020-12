Roma, riecco Pastore. Visita di controllo a Villa Stuart: “Spero di tornare presto”

AS ROMA NEWS – Toh, chi si rivede. Javier Pastore, desaparecido di lusso, è ricomparso a Villa Stuart questa mattina, dove il fantasista argentino sta svolgendo le visite di controllo per capire a che punto è il suo recupero fisico.

Il giocatore è apparso sorridente, e ai cronisti presenti fuori dalla clinica romana ha detto: “Tutto bene, spero di tornare presto”. Pastore manca alla Roma ormai da cinque mesi, con l’ultima presenza che risale al 28 giugno nella gara contro il Milan.

Il Flaco ha subito un intervento complicato all’anca la scorsa estate, e ora spera di aver risolto una volta per tutte i suoi guai fisici. Nei giorni scorsi sui giornali era circolata la voce di una possibile rescissione di contratto con la Roma, ipotesi seccamente smentita dall’entourage del trequartista.

“Pastore tornerà a breve”, le parole del suo agente, a cui fatto eco Fonseca in una conferenza stampa di inizio novembre: “Javier tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare. E’ importante che possa essere di nuovo con noi“. Per la Roma, che ha una certa carenza di ricambi sulla trequarti, sarebbe un recupero importante. Ma le condizioni fisiche del Flaco restano un mistero.

Redazione Giallorossi.net