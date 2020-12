Roma, c’è Nandez se parte Diawara

AS ROMA CALCIOMERCATO – Gennaio si avvicina e sui giornali oggi in edicola si torna a parlare di possibili strategie di mercato. Nella Roma, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), potrebbe esserci un avvicendamento in mediana.

Amadou Diawara, a cui Fonseca ora preferisce Pellegrini e in seconda battuta il giovane Villar, sembra destinato a salutare a gennaio. Le offerte dalla Premier non mancano, e il calciatore, nonostante le sue recenti dichiarazioni pubbliche, potrebbe decidere di proseguire in Inghilterra la sua carriera.

Nel caso in cui arrivasse una buona offerta, la Roma sceglierebbe di fare cassa con il guineano ma a quel punto tornerebbe sul mercato per colmare il vuoto lasciato in rosa. Il centrocampista che i giallorossi stanno seguendo è Nahitan Nandez, 24 anni, mediano uruguayano del Cagliari. E’ un calciatore più simile a Veretout, e cioè abile ad unire qualità a una certa quantità. Sarebbe dunque un ricambio molto più funzionale per il centrocampo di Fonseca.

Fonte: Leggo