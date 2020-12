Veretout e Mancini, oggi gli esami: probabile lesione al flessore per il francese

AS ROMA NEWS – Fonseca riabbraccia oggi Marash Kumbulla, tornato finalmente negativo al Covid e pronto a rimettersi a disposizione del mister in vista della partita di Europa League. Il difensore servirà come il pane, vista l’emergenza nel reparto arretrato.

L’albanese non è al top della condizione visto il lungo stop, ma il calciatore si è allenato duramente a casa per cercare di farsi trovare pronto, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Fonseca poi incrocia le dita per Smalling: la speranza è di riaverlo in campo per Roma-Sassuolo di domenica, mentre è più difficile pensare di recuperarlo per giovedì sera, ma la seduta odierna chiarirà un po’ la situazione.

Oggi è una giornata importante per Mancini e Veretout, gli altri due infortunati che stamattina effettueranno gli esami per valutare l’entità dei problemi muscolari. Per il francese è probabile una lesione al flessore, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) mentre qualche speranza in più c’è per il difensore ex Atalanta, che ha accusato nuovamente un fastidio all’adduttore, un dolore presumibilmente di natura infiammatoria che, oltre nella sfida con il Parma, già aveva avvertito con il Genoa.

