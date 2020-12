AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 1 dicembre 2020:

Ore 10:50 – Lesione muscolare per Orsolini, attaccante del Bologna: salterà la sfida contro la Roma in programma il 13 dicembre.

Ore 10:00 – Visita di controllo a Villa Stuart per Javier Pastore, che assicura: “Sto bene, spero di tornare presto“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:35 – Virginia Raggi torna a parlare dello Stadio della Roma e per la prima volta lascia intendere che potrebbe esserci anche un cambio di zona: “Sono i privati a decidere dove farlo, noi siamo a disposizione“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – La Roma sta seguendo Nahitan Nandez per il centrocampo in caso di partenza di Diawara, che a gennaio può salutare con direzione Inghilterra. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Nicolò Zaniolo scalpita e sui social promette: “Torno per gli Europei? No, molto prima“. E in questi giorni il calciatore riprenderà a correre sul tapis roulant.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTO…