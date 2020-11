GIALLOROSSI IN PRESTITO – Continua a brillare solo Under. Debutto sfortunato per Olsen nell’Everton. Kluivert, Florenzi e i baby restano a guardare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continuano a trovare pochissimo spazio i due giovani più promettenti della cantera giallorossa, Alessio Riccardi e Devid Bouah. Sia il terzino che il centrocampista ex Primavera (non convocato) sono rimasti a guardare nelle rispettive sconfitte di Cosenza (2-0 col Chievo Verona) e Pescara (3-1 a Lecce).

Non gioca nemmeno Justin Kluivert nella sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Monchengladbach (1-0). Stessa sorte per Ante Coric col Venlo, battuto 2 a 1 dal Groningen, e per Alessandro Florenzi, out nella netta vittoria (0-3) del PSG sul campo del Nantes.

Destino diverso per i due portieri della Roma in prestito all’estero: gioca Robin Olsen, all’esordio (poco fortunato) con l’Everton, battuto 2 a 1 sul campo del Newcastle. Lo svedese incassa il primo gol su rigore, poi viene battuto da una parabola che lo scavalca nonostante la sua stazza. Continua a fare il dodicesimo invece Fuzato nel Gil Vicente, nuovamente sconfitto (2-1).

Parte titolare e gioca tutti i 90 minuti William Bianda, impiegato da centrale difensivo nel pareggio dello Zulte Waregem contro il Kortrijk. Bene anche Steven Nzonzi, titolare nel Rennes vittorioso per 2 a 1 sul Brest: prestazione solida e convincente per il francese. L’altro giallorosso in prestito a brillare è ancora una volta Cengiz Under, partito dalla panchina ma subito protagonista una volta in campo nella vittoria per 4 a 1 del Leicester a Leeds: il turco ha infatti offerto un pregevole assist per il gol del 3 a 1 di Vardy che ha chiuso il match.

