Giannini: “Alla Roma mancano i gol degli esterni, non può fare tutto Dzeko”

AS ROMA NOTIZIE – Giuseppe Giannini commenta il pareggio per uno a uno nel derby di ieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex capitano giallorosso si dice contento della prova, ma a prevalere potrebbero essere i rimpianti per non aver vinto una partita dominata.

“Più il rammarico o la soddisfazione per la bella prova? Tutte e due, a caldo dico magari il rammarico, nelle prossime ore invece ci sarà la prestazione su cui ragionare. E sarà un bel ragionamento, perché la Roma ha giocato veramente bene“.

Dominio ma anche grande difficoltà a fare gol. “Sì, ma non è mancato Dzeko, che a me è piaciuto per come si è mosso e per la sua capacità di essere leader. Purtroppo alla Roma, e non solo oggi, mancano le reti degli esterni e magari anche dei centrocampisti. Non può essere sempre e solo Edin a risolvere le situazioni.”

