Villar, il presidente dell’Elche: “Accordo con la Roma, il Valencia se ne pentirà”

ULTIME NEWS CALCIO MERCATO ROMA – Villar si avvicina alla Roma, col Valencia che sembra ormai non intenzionato ad esercitare il diritto di prelazione sul giocatore dell’Elche.

Il presidente del club spagnolo nel quale milita attualmente il giovane centrocampista ha parlato ai microfoni di Pagine Romaniste, rivelando come l’accordo con i giallorossi sia quasi fatto. Ma Joaquín Buitrago Marhuenda, numero uno dell’Elche, ha voluto anche tirare le orecchie al Valencia, reo di lasciarsi scappare un talento.

“Villar non è ancora a Roma, è qui in Spagna. L’accordo con il club giallorosso è stato raggiunto ma va ancora concluso. Sono contento per Gonzalo, ho parlato con lui ed è felice. E’ un grande giocatore e una grande persona. Il Valencia? Non sa quello che si perde, se ne pentirà“.

Fonte: pagineromaniste.com