Giannini: “Gol e assist, Dovbyk mi ricorda Dzeko. E con Soulè e Dybala ci sarà da divertirsi”

NOTIZIE AS ROMA – Giuseppe Giannini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il Principe ed ex capitano giallorosso ha commentato il possibile arrivo alla Roma di Artem Dovbyk. Queste le sue dichiarazioni:

Che peso ha la maglia numero 9 della Roma e che peso può avere per Artem Dovbyk?

“A vedere i centravanti che hanno indossato questa maglia nel passato, verrebbero i brividi a molti attaccanti di oggi. Ma io penso che la Roma, nell’individuare Dovbyk, abbia valutato tutti gli aspetti, anche quello umano. Si tratta di un giocatore di livello internazionale, può fare la differenza”.

Potrebbe quindi portare la Roma in una dimensione da Champions?

“Io credo di sì. E il capocannoniere dell’ultima Liga è un ariete dalla grande forza fisica ma anche molto bravo tecnicamente. Sembra Edin Dzeko. Non a caso, da quanto ho potuto vedere, non solo ha segnato 24 gol la scorsa stagione ma è entrato pure in quasi tutte le azioni-gol del Girona, grazie ai suoi assist e alle sue sponde”.

Con Dybala e Soulé, Baldanzi ed El Shaarawy, che attacco potrebbe venire fuori?

“Vedo tanta qualità e fantasia. E se arriva un centravanti come Dovbyk, ci sarà da divertirsi”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

