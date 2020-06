Giovani, carini e disoccupati: ecco il mercato della Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il Corriere della Sera (G. Piacentini) descrive oggi con un titolo di un film di Ben Stiller il prossimo mercato della Roma: giovani, carini e disoccupati.

I conti in sofferenza e il punto morto al quale sembra giunta la trattativa tra Friedkin e Pallotta obbligheranno la dirigenza a veri e propri salti mortali per restituire a Fonseca una rosa in grado di lottare per le prime posizioni. Ecco perchè il piano di Petrachi, con l’aiuto del consulente Franco Baldini, sarà quello di puntare su giovani di belle speranze ma anche su giocatori in scadenza di contratto e perciò acquistabili a parametro zero.

I giovani di qualità su cui la Roma ha messo gli occhi sono Bustos e Gravenberch. L’attaccante argentino del Talleres è il profilo ideale come vice Dzeko e costa circa 10 milioni. Anche il mediano dell’Ajax è alla portata della Roma e il suo procuratore è Raiola, in ottimi rapporti con Trigoria ultimamente. L’altro lato della stessa medaglia sono i parametri zero, come Pedro e Vertonghen, nomi importanti che piacciono a Fonseca.

Fonte: Corriere della Sera