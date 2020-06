Fonseca ‘gufa’ la Lazio: “Vince lo scudetto? Non scherziamo…”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Da Fonseca arriva una “gufata” alla Lazio, titola oggi “Il Tempo” (A. Austini). Il quotidiano romano racconta come ieri l’allenatore giallorosso si sia concesso una giornata di relax, con la compagna e una coppia di amici a Torvaianica, nel ristorante che spesso frequentava Spalletti.

Il caso ha voluto che nel ristorante dove stava pranzando sia stato intercettato ca un cronista di lalaziosiamonoi.it che gli ha chiesto un pronostico sullo scudetto. A quel punto Fonseca si è concesso una battuta in stile derby: «Lo vince la Lazio? No, non scherziamo – ha sorriso il tecnico giallorosso – vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà».

Intanto stamattina Fonseca riprenderà ad allenare la squadra con una seduta al giorno fino a sabato, solo domani è previsto il lavoro di pomeriggio, aspettando buone notizie dal campo e dall’infermeria. Pau Lopez ne avrà per un’altra settimana circa e dovrebbe essere pronto il 24 alla ripresa contro la Samp. Idem Perotti, mentre Zaniolo ha bisogno un mese.

Fonte: Il Tempo